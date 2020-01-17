Тарханов: насколько знаю, рак беспокоит на четвёртой стадии. У меня диагностировали третью

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов рассказал, как болел раком.



«Рак мне нашли в России. Я всё время езжу отдыхать в Железноводск. Там у меня обнаружили проблемы с щитовидкой. Мне 45 или чуть больше. Врач нашла у меня узелки. Они бывают двух типов: гормональные и опухоль. Врач попросила дообследоваться, но я поехал работать в Литву и забыл обо всём. Когда вспомнил, сходил в клинику. Когда сообщили о результатах, я с друзьями парился в бане. Позвонили по телефону: «У тебя рак». Даже сказали его название, которое я уже забыл. Ответил: «Ну, хорошо, спасибо, что предупредили». Друзья сразу: «Ну чего у тебя?» – «Пойдём попаримся. А то, может, в последний раз». И ушли в парилку. Потом выпили пива. Через неделю я уже сделал операцию. В сентябре с того события исполнилось 13 лет.



Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило. Я бегал по 10 км в день и совсем ничего не чувствовал. Насколько я знаю, рак беспокоит тогда, когда уже всё, четвёртая стадия. У меня диагностировали третью. Но после операции хирург сказал такую вещь: мои опухоли были спокойные, они могли сидеть внутри всю жизнь, и я бы спокойно жил. Но в любой момент могли и побеспокоить. Новообразования находились в обоих узелках. То есть узелки оказались всё-таки не гормональными.



В больнице я пролежал недолго, дня четыре. Тогда работал в «Ветре», её держали русские ребята. Они отправили на побережье Балтийского моря в Палангу. На этом курорте находится йодистый парк – когда удаляют щитовидку, как раз нужен йод. В Паланге я вставал в шесть утра, два часа гулял по берегу моря, потом три часа сидел в парке на лавочке. Дышал йодом, через неделю вернулся к работе», — написал Тарханов в открытом письме, опубликованном на Sports.ru.

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