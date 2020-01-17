Роналдиньо: Райкард — лучший тренер, с которым я работал

Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером каталонской команды Франком Райкардом.
«Он отличный тренер, очень спокойный парень. Это лучший специалист, с которым я работал. Он знал всё, потому что сам играл на высочайшем уровне, и это упрощало многие вещи для нас. Всё, о чём просил Райкард, уже было выполнено им ранее, так что он говорил с нами легко и прямо.
Райкард дал мне свободу и позволил играть в свой футбол. Когда у нас не было мяча, нам также нужно было выполнять свои обязательства. Но когда он был у нас, Франк позволял мне чувствовать абсолютную свободу», — цитирует Роналдиньо Marca со ссылкой на Panenka.
И Райкард, и Роналдиньо пробыли в «Барселоне» с 2003 по 2008 год. Специалист в дальнейшем работал в «Галатасарае» и сборной Саудовской Аравии, а футболист выступал за «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе», после чего завершил карьеру.
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