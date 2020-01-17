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Иньеста: тандем с Хави? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно

Иньеста: тандем с Хави? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», поделился мыслями о возможном начале тренерской карьеры и воссоединении с экс-партнёром по каталонскому клубу Хави Эрнандесом, в настоящее время возглавляющим «Аль-Садд».

«Тандем Хави-Иньеста? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно. Я не говорил, что хотел бы работать с конкретной командой, но мне нравится идея начать тренерскую карьеру через какое-то время.

Сейчас я чувствую себя отлично и полон энергии. Я наслаждался прошлым сезоном и думаю, что в дальнейшем продолжение моей карьеры будет вопросом каждого последующего года. В данный момент я полон желания тренироваться, играть и веселиться. Я всё ещё мотивирован. Это самое важное. Я полностью доволен тем, как складываются мои дела», — цитирует Иньесту Mundo Deportivo со ссылкой на передачу «El Partidazo de COPE».

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