Украинский клуб расторг контракт с футболистом за «демонстративное» посещение России

Украинский клуб «Агробизнес», выступающий во втором по силе дивизионе страны, расторг контракт с игроком Игорем Сикорским за посещение России.

«Жаль, но сегодня футбол — это политика. Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это её не касается.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, ещё двое погибли.

ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.

Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским», — сказано в заявлении пресс-службы «Агробизнеса».