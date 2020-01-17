Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Украинский клуб расторг контракт с футболистом за «демонстративное» посещение России

Украинский клуб расторг контракт с футболистом за «демонстративное» посещение России
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский клуб «Агробизнес», выступающий во втором по силе дивизионе страны, расторг контракт с игроком Игорем Сикорским за посещение России.

«Жаль, но сегодня футбол — это политика. Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это её не касается.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, ещё двое погибли.

ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.

Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским», — сказано в заявлении пресс-службы «Агробизнеса».

Владельцы киевского «Динамо» Суркисы подали иск в Лондонский суд против Порошенко
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020