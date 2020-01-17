Украинский клуб расторг контракт с футболистом за «демонстративное» посещение России

Украинский клуб «Агробизнес», выступающий во втором по силе дивизионе страны, расторг контракт с игроком Игорем Сикорским за посещение России.
«Жаль, но сегодня футбол — это политика. Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это её не касается.
Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь.
В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, ещё двое погибли.
ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.
Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским», — сказано в заявлении пресс-службы «Агробизнеса».
- 17 января 2020
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