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«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по трансферу Б. Фернандеша за € 60 млн

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по трансферу Б. Фернандеша за € 60 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно информации источника, сумма трансфера 25-летнего хавбека составит € 60 млн + бонусы. Португалец подпишет с «красными дьяволами» контракт сроком до 2025 года. В манкунианском клубе футболист будет зарабатывать € 6 млн в год + бонусы. Сторонам осталось согласовать мелкие детали будущей сделки.

В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 34 очка.

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