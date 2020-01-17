«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по трансферу Б. Фернандеша за € 60 млн
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.
Согласно информации источника, сумма трансфера 25-летнего хавбека составит € 60 млн + бонусы. Португалец подпишет с «красными дьяволами» контракт сроком до 2025 года. В манкунианском клубе футболист будет зарабатывать € 6 млн в год + бонусы. Сторонам осталось согласовать мелкие детали будущей сделки.
В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 34 очка.
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