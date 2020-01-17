Слуцкий потроллил Дзюбу и Кокорина в «Инстаграме»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал на своей странице в «Инстаграме» подборку фотографий со сравнениями футболистов.
Пост Слуцкого прокомментировал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Через некоторое время форвард сине-бело-голубых получил ответ 48-летнего специалиста.
Дзюба: Леонид Викторович, не забываем пить таблетки!
Слуцкий: Те, которые тебе не помогли, уже закончились.
Дзюба: В «Витессе»?
Ещё один диалог начал другой нападающий «Зенита», Александр Кокорин. Он адресовал сообщение полузащитнику «Рубина» Дмитрию Тарасову.
Кокорин: Брат, настолько скучно у вас там?
Слуцкий: Саня, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время.
Кокорин: Викторович, это вы пишете или собака-гипнотизёр?
Тарасов: Брат, у нас тут отлично. А вот вам скучно, походу, раз пишете. Телефон скинуть мой?
Фото можно посмотреть на странице Леонида Слуцкого в «Инстаграме».
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