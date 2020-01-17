Ещенко: дед в «Спартаке» — Ребров, конечно. Не видно, что ли, по лицу?

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко дал короткое интервью после очередной тренировки на сборе команды в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Нет, не удивился, что показал лучший результат в команде в тестах на выносливость, просто готовился. Контракт заканчивается.

Кто дед в «Спартаке» — я или Артём Ребров? Он, конечно, дед! Не видно, что ли, по лицу и фигуре?

Цели на весну — хорошо подготовиться и провести сборы, исправить ситуацию в турнирной таблице», — сказал Ещенко в интервью пресс-службе красно-белых.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

После 19 туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белой команды 22 очка.