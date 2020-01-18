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Т. Алькантара может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Т. Алькантара может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

Согласно информации источника, 28-летний хавбек пока не договорился с мюнхенским клубом о продлении действующего контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Если сторонами не будет достигнуто соглашения до конца текущего сезона, чемпион Германии будет готов с ним расстаться. Отмечается, что ситуацией может воспользоваться «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Алькантара принял участие в 22 матчах. На счету испанца 2 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость полузащитника на сегодняшний день составляет € 60 млн. В составе сборной Испании футболист сыграл 37 матчей и забил 2 мяча.

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