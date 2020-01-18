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«Хетафе» разгромил «Леганес» и поднялся на пятое место в таблице Примеры

«Хетафе» разгромил «Леганес» и поднялся на пятое место в таблице Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 20-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Хетафе» Леандро Кабрера, отправивший мяч в ворота соперника на 12-й минуте. В середине первого тайма преимущество гостей увеличил защитник Аллан-Ромео Ньом. До свистка на перерыв нападающий Хайме Мата довёл счёт до разгромного. Результативными передачами отметились защитники Дамиан Суарес и Марк Кукурелья, а также форвард Хорхе Молина.

«Хетафе» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Пепе Бордаласа 33 очка. «Леганес» (14) занимает предпоследнее, 19-е место.

Испания - Примера. 20-й тур
17 января 2020, пятница. 23:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 3
Хетафе
Хетафе
0:1 Кабрера – 12'   0:2 Ньом – 21'   0:3 Мата – 33'
Источник: заказчиком покушения на Ковачевича был бывший игрок «Реала»
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