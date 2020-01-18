Джикия и Ларссон возобновили тренировки в общей группе «Спартака»

Сегодня, 18 января, московский «Спартак» проводит тренировку на стадионе в Абу-Даби.
Защитник Георгий Джикия и нападающий Джордан Ларссон возобновили тренировки в общей группе «Спартака» после пищевого отравления и микротравмы соответственно, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. По индивидуальной программе в зале работает лишь вратарь красно-белых Александр Селихов. Селихов. Остальные 4 голкипера «Спартака» — Александр Максименко, Артём Ребров, Артём Поплевченков и Тимур Акмурзин — занимаются на поле.
В Абу-Даби проходит первый зимний сбор «Спартака». На нём красно-белые будут работать в режиме двухразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле утром и вечером.
«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля этого года и впервые станет международным. В соревнованиях также сыграют «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».
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