Моуринью: «Интер» выглядит действительно потрясающе, у них почти две команды
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о миланском «Интере» под руководством Антонио Конте.
«Интер» сейчас выглядит действительно потрясающе. У них почти две команды. Так что, думаю, один состав постарается выиграть чемпионат Италии, а другой — Лигу Европы. На данный момент это просто фантастика.
Что касается отношений с «Интером», это не моя команда. Сейчас это не мой «Интер». У меня нет никаких связей с людьми в клубе, но никто не может изменить моих чувств к «Интеру», — приводит слова специалиста Football Italia.
«Интер» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является «Ювентус».
Моуринью заявил, что «Интер» ещё не делал предложений «Тоттенхэму» о приобретении Эриксена
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