«Быстрее, ребята, это не мне нужно — вам». Как Тедеско нагружает «Спартак» в ОАЭ
Сегодня, 18 января, «Спартак» провёл очередную тренировку под руководством главного тренера Доменико Тедеско на сборе в Абу-Даби.
Утренняя тренировка продлилась один час и была полностью посвящена физической подготовке, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. Главный тренер Тедеско наравне с игроками участвовал в беговой работе. Капитан Джикия большую часть времени совершал пробежки вокруг поля. На вечер у красно-белых запланировано ещё одно командное занятие.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».
Джикия и Ларссон возобновили тренировки в общей группе «Спартака»
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