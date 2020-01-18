«Быстрее, ребята, это не мне нужно — вам». Как Тедеско нагружает «Спартак» в ОАЭ

Сегодня, 18 января, «Спартак» провёл очередную тренировку под руководством главного тренера Доменико Тедеско на сборе в Абу-Даби.



Утренняя тренировка продлилась один час и была полностью посвящена физической подготовке, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. Главный тренер Тедеско наравне с игроками участвовал в беговой работе. Капитан Джикия большую часть времени совершал пробежки вокруг поля. На вечер у красно-белых запланировано ещё одно командное занятие.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».