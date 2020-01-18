Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком в MLS

Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, который в ближайшее время станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси», будет самым высокооплачиваемым игроком в MLS. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Los Angeles Times.

Согласно информации источника, скорее всего, о трансфере 31-летнего нападающего испанской «Севильи» американский клуб объявит на следующей неделе. Уже известно, что зарплата футболиста будет превышать € 6,5 млн в год, которые в прошлом сезоне в «Лос-Анджелес Гэлакси» получал Златан Ибрагимович. Таким образом, мексиканец станет самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

Эрнандес, известный также как Чичарито, перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Вест-Хэм Юнайтед» за € 7,75 млн. В испанском клубе в 17 матчах во всех соревнованиях на его счету 4 забитых мяча.