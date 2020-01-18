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«Реал» — «Севилья»: составы команд на матч Примеры

«Реал» — «Севилья»: составы команд на матч Примеры
Футбол / Испания 0

Тренерские штабы «Реала» и «Севильи» определились со стартовыми составами на матч 20-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Куртуа, Марсело, Милитао, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Хамес, Васкес, Йович.
Запасные: Ареола, Начо, Менди, Иско, Винисиус, Б. Диас, Бензема.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Регилон, Карлос, Кунде, Фернандо, Банега, Гудель, Васкес, Мунир, де Йонг.
Запасные: Боно, Нолито, Каррису, Лопеш, Торрес, Эн-Несири, Эскудеро.

Встреча состоится сегодня, 18 января, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».

Мадридский «Реал» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (35) — на 4-м месте.

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