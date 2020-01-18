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«Арсенал» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

«Арсенал» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом»
Футбол / Англия 0

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершился вничью — 1:1.

Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма, на 45-й минуте. Автором гола стал нападающий Габриэл Мартинелли. Гостям удалось уйти от поражения под занавес встречи, на 83-й минуте, благодаря точному удару полузащитника Джона Флека.

Турнирная таблица АПЛ.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
18 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Мартинелли – 45'   1:1 Флек – 83'

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

В параллельном матче «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, итоговый счёт — 1:1.

Оба гола были забиты в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился защитник хозяев Исса Диоп, на 44-й — нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
18 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Диоп – 40'   1:1 Калверт-Льюин – 44'

Результаты других матчей 23-го тура чемпионата Англии:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» – 1:1
«Норвич Сити» — «Борнмут» – 1:0
«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» – 2:3

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
18 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Троссард – 38'   1:1 Грилиш – 75'

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
18 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
1 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Пукки – 33' (пен)
Удаления: Годфри – 76' / Кук – 31'
Англия - Премьер-лига. 23-й тур
18 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 3
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Беднарек – 15'   2:0 Лонг – 35'   2:1 Нету – 53'   2:2 Хименес – 65' (пен)   2:3 Хименес – 76'
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