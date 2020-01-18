«Арсенал» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершился вничью — 1:1.



Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма, на 45-й минуте. Автором гола стал нападающий Габриэл Мартинелли. Гостям удалось уйти от поражения под занавес встречи, на 83-й минуте, благодаря точному удару полузащитника Джона Флека.



Турнирная таблица АПЛ.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

В параллельном матче «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, итоговый счёт — 1:1.



Оба гола были забиты в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился защитник хозяев Исса Диоп, на 44-й — нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин.

Результаты других матчей 23-го тура чемпионата Англии:



«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» – 1:1

«Норвич Сити» — «Борнмут» – 1:0

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» – 2:3

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».