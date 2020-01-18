«Арсенал» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершился вничью — 1:1.
Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма, на 45-й минуте. Автором гола стал нападающий Габриэл Мартинелли. Гостям удалось уйти от поражения под занавес встречи, на 83-й минуте, благодаря точному удару полузащитника Джона Флека.
Турнирная таблица АПЛ.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
В параллельном матче «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, итоговый счёт — 1:1.
Оба гола были забиты в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился защитник хозяев Исса Диоп, на 44-й — нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин.
Результаты других матчей 23-го тура чемпионата Англии:
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» – 1:1
«Норвич Сити» — «Борнмут» – 1:0
«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» – 2:3
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
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