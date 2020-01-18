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«РБ Лейпциг» — смерть футбола». Фанаты «Униона» устроили протестное шествие

«РБ Лейпциг» — смерть футбола». Фанаты «Униона» устроили протестное шествие
Футбол / Германия 0

Болельщики берлинского «Униона» провели протестную акцию перед матчем 18-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг».

Протест был посвящён сопернику столичной команды, к которому негативно относятся фанаты многих клубов в Германии. Владельцем клуба из Лейпцига является компания «Ред Булл», под крылом которой он после основания в 2009 году быстро преодолел путь из низших лиг и выбился в лидеры Бундеслиги.

Фанаты «Униона», одевшись в чёрное, провели шествие. Первый ряд держал баннер следующего содержания: «РБ Лейпциг» – смерть футбола».

Видео доступно на «Чемпионате».

После 17 туров «РБ Лейпциг», набрав 37 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион» (20) располагается на 12-й строчке.

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