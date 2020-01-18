Дубль Вернера помог «РБ Лейпциг» обыграть «Унион»
В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал берлинский «Унион». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Униона» Мариус Бюльтер, отличившийся на 10-й минуте с передачи нападающего Себастьяна Андерссона. В начале второго тайма форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер сравнял счёт. Спустя шесть минут хавбек Марсель Забитцер вывел хозяев вперёд. В концовке Вернер после паса Забитцера отправил ещё один мяч в ворота гостей.
«РБ Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. В активе команды Юлиана Нагельсмана 40 очков. «Унион» (20) занимает 12-е место.
Календарь матчей Бундеслиги сезона-2019/2020
Германия - Бундеслига. 18-й тур
18 января 2020, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Унион
Берлин
0:1 Бюльтер – 10' 1:1 Вернер – 51' 2:1 Забитцер – 57' 3:1 Вернер – 83'
Холанд сделал хет-трик в первом матче за «Боруссию». Он вышел на замену во втором тайме
Дебют мечты!
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