Гаттузо — об игре «Наполи»: мы достигли дна и должны выяснить, что происходит

Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги встречи 20-го тура итальянской Серии А, в которой неаполитанцы в домашней игре уступили «Фиорентине» со счётом 2:0.
«Мы должны прежде всего принести извинения фанатам и всему городу, потому что наше выступление было ужасным. Мы не имеем права искать себе оправдание, мы достигли дна и должны выяснить, что происходит. Игроки «Наполи» будто впервые встретились сегодня утром, надели майки и вышли на поле. У нас полностью отсутствует организация или единство, мы все словно в море.
«Это странно, потому что команда усердно тренируется в течение недели и хорошо справляется, но когда игроки «Наполи» выходят на поле в день матча, они ничего не могут показать. Я не могу это объяснить, потому что чувствовал, что сегодня вечером команда продемонстрирует отличное выступление, но меня подвели. У команды нет души. Мы думали, что оправляемся от прежней ситуации, но, видимо, мы все ещё болеем.
Мы должны держаться вместе, прислушиваться к тому, что говорят игроки, и выяснить, как мы можем выйти из этой ситуации. Сегодня «Наполи» сделал больше, чем просто шаг назад», — сказал Гаттузо в интервью DAZN.
Серия поражений «Наполи» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. Команда Дженнаро Гаттузо, набрав 24 очка в 20 матчах, занимает 13-е место в итальянской Серии А.
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