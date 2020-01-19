«ПСЖ» сделает солидное предложение Гвардиоле
«ПСЖ» хочет, чтобы клуб возглавил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, сообщает Daily Express.
Несмотря на то, что Гвардиола заявлял о желании остаться в «Манчестер Сити», боссы парижан намерены сделать специалисту солидное предложение, чтобы он возглавил «ПСЖ» в случае отставки действующего наставника клуба Томаса Тухеля.
Руководство «ПСЖ» хочет вывести клуб на новый уровень и считает, что с этим сможет справиться Хосеп Гвардиола.
Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет € 23,5 млн в год.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстает на 13 очков.
Источник: Гвардиола не покинет «Манчестер Сити» в конце сезона
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