Источник: Гвардиола не покинет «Манчестер Сити» в конце сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает The Telegraph.
Как утверждает источник, испанский специалист остаётся довольным своим положением в клубе, но также не решил, будет ли продлевать контракт с действующим чемпионом Англии. Люди, близкие к Гвардиоле, говорят о том, что у испанца «нет никаких шансов» уйти в конце этого сезона, и он планирует остаться, как минимум, до окончания срока действия соглашения. Сообщается, что у Хосепа есть пункт в контракте, который позволяет специалисту беспрепятственно покинуть «Манчестер Сити» летом 2020 года, но, как говорят, это не имеет значения из-за его желания остаться.
«Манчестер Сити» располагается на втором месте в чемпионате Англии в этом сезоне. Клуб набрал 47 очков в 22 турах Премьер-лиги.
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