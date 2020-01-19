16-летний хавбек «Лиона» забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в матче Кубка Франции
Полузащитник «Лиона» Матис Шерки стал героем встречи 1/16 финала Кубка Франции с «Нантом», которые его команда выиграла со счётом 4:3.
16-летний хавбек принял непосредственное участие во всех забитых мячах «ткачей». Он открыл счёт в матче уже на 1-й минуте. Ещё через 8 минут удвоил преимущество своей команды. На 37-й минуте Шерки ассистировал Мартену Терье, а на 69-й минуте отдал голевой пас на Муссу Дембеле.
Всего в текущем сезоне Шерки сыграл уже 8 матчей за «Лион» и забил 3 мяча. В общей сложности на поле он провёл 272 минуты. 16-летний хавбек также успел дебютировать в матче Лиги чемпионов. Он провёл на поле «Газпром Арены» 15 минут игрового времени во встрече группового этапа турнира с «Зенитом».
«Лион» прошёл «Нант» в Кубке Франции
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