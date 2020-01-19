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Симеоне: «Атлетико» плохо начал игру с «Эйбаром», это моя вина

Симеоне: «Атлетико» плохо начал игру с «Эйбаром», это моя вина
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 20-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» (0:2).

«Всё возможно, хотя подобного не должно было произойти. Мы начали игру плохо, не показали необходимый уровень в первом тайме. Это моя вина. Соперник с самого начала действовал с энтузиазмом. Они несколько раз предупредили нас, а затем забили, воспользовавшись нашей небрежностью. Во втором тайме всё было наоборот, команда разыгралась. Мы должны стараться всегда играть так, быть настроенными в самого начала. Мы должны улучшить свою игру и понять, что матчи начинаются со стартового свистка», — приводит слова Симеоне Tribal Football.

«Атлетико» с 35 очками в активе остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, не сумев сократить отставание от «Барселоны» (40) и «Реала» (43). При этом располагающаяся строчкой ниже «Севилья» уступает «матрасникам» лишь по дополнительным показателям. «Эйбар» (22) занимает 16-е место.

«Атлетико» проиграл «Эйбару» и не сумел сократить отставание от «Барселоны» и «Реала»
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