Ефремов: даже если бы не травма, в ЦСКА вряд ли бы остался

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов прокомментировал уход из «армейского» клуба.

«Тот факт, что ЦСКА не стал продлевать со мной контракт, был, скорее, ожидаемым исходом, чем нет. Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался. О причинах сейчас не хочу говорить. Получилось так, как получилось.

Счастлив, что столько лет провёл в этой команде. Мне довелось тренироваться и играть рядом с великолепными футболистами, настоящими звёздами нашего чемпионата. Конечно, это колоссальный опыт. Клубу тоже благодарен. В ЦСКА подобрался отличный коллектив. Жаловаться мне не на что. Ухожу без каких-либо обид и сожалений. Буду с благодарностью вспоминать данный этап своей карьеры", — цитирует Ефремова "УлПравда".