«Будешь зваться Спартачок». Журналист рассказал, как Гогниева принимали в ЦСКА в 2001 году
Журналист Карен Дзатцеев рассказал, как нынешнего главного тренера «Алании» Спартака Гогниева принимали в ЦСКА, куда он, будучи игроком, перешёл в 2001 году.
«Гогниев рассказывал как-то: «Первая тренировка в ЦСКА. Садырин на меня смотрит, качает головой: «Нет, ну вы это чудо видели?». И я его прекрасно понимаю: что за дохлячок подъехал? Ветром качает, на фоне цээсковских монстров — смех и слёзы. А Садырин продолжает: «Вы когда-нибудь видели, чтобы в ЦСКА играл человек по имени Спартак? Нет! Вот и у меня язык не поворачивается. В ЦСКА такому не бывать! Поэтому будешь у нас зваться проще — Спартачок», — цитирует Дзатцеева «Матч ТВ».
Гогниев выступал за ЦСКА с 2001 по 2004 год. За «армейцев» он сыграл 46 матчей и забил 9 мячей.
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