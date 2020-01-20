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Шюррле: русские очень честные, откровенные. Всегда всё говорят начистоту. Это здорово

Шюррле: русские очень честные, откровенные. Всегда всё говорят начистоту. Это здорово
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что ему нравится в России.

«Я заметил, что русские очень честные, откровенные. Если где-нибудь в ресторане общаешься с людьми, о футболе или ещё о чём-то, они всегда всё говорят начистоту. Это здорово», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах годичной аренды из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. По её окончании красно-белые будут иметь право выкупа контракта полузащитника. В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл 18 матчей. На его счету 2 забитых мяча и 4 результативные передачи.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе команды 22 очка.

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