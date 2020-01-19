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Г. Невилл был очень разочарован, когда Марсьяль упустил шанс забить «Ливерпулю»

Г. Невилл был очень разочарован, когда Марсьяль упустил шанс забить «Ливерпулю»
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл был сильно раздосадован, когда форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль упустил возможность сравнять счёт в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

Видео можно посмотреть на странице Sky Sports Premier League в «Твиттере».

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа. В составе мерсисайдцев по одному мячу забили защитник Вирджил ван Дейк и нападающий Мохамед Салах.

«Ливерпуль», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.

В 24-м туре АПЛ «красные дьяволы» 22 января дома сыграют с «Бёрнли», а мерсисайдцы на следующий день в гостях встретятся с «Вулверхэмптоном».

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