Сетьен: Месси сделал то, что делает всю жизнь. Его гол перевернул ход игры

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подвёл итоги дебютной игры на тренерской скамейке каталонцев в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:0).
«Думаю, что это был прекрасный матч. Возможно, нам не хватило удачи в первом тайме. «Гранада» хорошо играла в обороне, кроме того, погода была неприятной, был ветер. Я рад, что мы допустили лишь один удар в первом тайме и один во втором, который попал в штангу. Мы многое сделали хорошо, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше перед воротами соперника.
Месси сделал то, что делает всю свою жизнь. Такова реальность. Благодаря отличному пасу Видаля пяткой он перевернул ход неудачно складывавшегося для нас матча», — приводит слова Сетьена Marca.
«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Гранада» (27) занимает 10-е место. В следующем матче, 22 января, сине-гранатовые сыграют с «Ибицей» в 1/16 финала Кубка Испании.
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