Бекер стал первым вратарём «Ливерпуля» за 10 лет с результативной передачей в АПЛ

Алисон Бекер стал первым голкипером «Ливерпуля» с 2010 года, который отметился результативной передачей в матче чемпионата Англии, сообщается в «твиттере» OptaJoe.

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. В конце матча преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах. Результативной передачей отметился голкипер Алисон Бекер.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Таким образом, Бекер стал первым вратарём «Ливерпуля» с 2010 года, который отметился результативной передачей в АПЛ. До этого, в матче с «Сандерлендом», который состоялся в марте 2010 года, Пепе Рейна ассистировал Фернандо Торресу.