Тарасов назвал Путина почти самым влиятельным человеком в мире

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» высоко оценил решение президента России Владимира Путина выдавать материнский капитал уже за первого ребёнка.
«Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей, военных конфликтов кто-то ещё понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и так далее. Правда, помимо семейных тем, последние пять минут навёл и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире, говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону», — написал Тарасов.
Напомним, Тарасов пребывает без клуба с лета прошлого года. В настоящее время 32-летний хавбек находится на сборе «Рубина».
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