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Тарасов — о тренировках с «Рубином»: настроен как никогда и готов идти дальше

Тарасов — о тренировках с «Рубином»: настроен как никогда и готов идти дальше
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от участия в тренировках в общей группе казанского «Рубина».

«Самое сложное для футболистов — это время сборов. Тяжёлые двухразовые тренировки, большие нагрузки, две недели без родных. Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой. Я ждал это время, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой, и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше», — написал Тарасов на странице в «Инстаграме».

Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк летом минувшего года. С того времени полузащитник находился без клуба. Тарасов является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В составе сборной России полузащитник в 8 матчах забил 1 гол.

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