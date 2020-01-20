Г. Невилл: тяжело понять, почему владельцы «Манчестер Юнайтед» доверяют этому руководству

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о нынешней ситуации в манкунианском клубе.

«Я не могу поверить, что все те инвестиции, которые были вложены в команду за последние 5-7 лет, в итоге вылились на поле в то, что мы увидели в матче с «Ливерпулем».



Пару недель назад я видел статистику, согласно которой «МЮ» занимает второе место в мире по тратам на зарплаты игроков. Такой у них состав. Это непростительно.



Я не могу поменять владельцев «Манчестер Юнайтед», этого никто не может сделать. Но мне тяжело понять, почему владельцы доверяют этому руководству. В исполнительной команде клуба есть талантливые люди, способные приносить доход. Но клуб так и не сделал то, что должен был сделать уже много лет — назначить лучших управленцев. Но они этого не сделали, и это не порядок», — приводит слова Невилла Sky Sports.