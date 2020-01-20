Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Г. Невилл: тяжело понять, почему владельцы «Манчестер Юнайтед» доверяют этому руководству

Г. Невилл: тяжело понять, почему владельцы «Манчестер Юнайтед» доверяют этому руководству
Футбол / Англия 0

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о нынешней ситуации в манкунианском клубе.

«Я не могу поверить, что все те инвестиции, которые были вложены в команду за последние 5-7 лет, в итоге вылились на поле в то, что мы увидели в матче с «Ливерпулем».

Пару недель назад я видел статистику, согласно которой «МЮ» занимает второе место в мире по тратам на зарплаты игроков. Такой у них состав. Это непростительно.

Я не могу поменять владельцев «Манчестер Юнайтед», этого никто не может сделать. Но мне тяжело понять, почему владельцы доверяют этому руководству. В исполнительной команде клуба есть талантливые люди, способные приносить доход. Но клуб так и не сделал то, что должен был сделать уже много лет — назначить лучших управленцев. Но они этого не сделали, и это не порядок», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Г. Невилл был очень разочарован, когда Марсьяль упустил шанс забить «Ливерпулю»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020