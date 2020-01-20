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Ибрагимович обработал мяч в стиле Нео из «Матрицы»

Ибрагимович обработал мяч в стиле Нео из «Матрицы»
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович находится в отличной форме. На одной из тренировок футболист обработал мяч в стиле киногероя Киану Ривза — Нео в фильме «Матрица».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт шведского форварда с итальянским клубом действует до лета 2020 года.

«Милан», набрав 28 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

Турнирная таблица Серии А сезона-2019/2020

Ибрагимович установил рекорд Серии А, быстрее всех одержав 150 побед
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