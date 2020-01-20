«Чайка» объявила о переходе хавбека «Тамбова» Кулика

Полузащитник «Тамбова» Владислав Кулик перешёл в «Чайку», сообщает официальный сайт клуба, представляющего село Песчанокопское Ростовской области.
Футболист достался «Чайке» бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
«В «Тамбове» у меня было маловато игровой практики. У каждого футболиста есть определённые амбиции, хочется играть в футбол и доказывать свою состоятельность. Поэтому, когда Магомед Мусаевич Адиев принял «Чайку» и выразил желание вновь сотрудничать со мной, я согласился на приглашение тренера, с которым давно знаком, знаю его методы работы. Мне по душе его видение футбола, которое, к слову, кардинально отличается от видения тренерского штаба «Тамбова». Удовольствие ведь хочется получать не только от игры, но и от творческого процесса, работы с хорошим специалистом.
«Чайка» заслуживает того, чтобы завоевать путёвку в Премьер-Лигу. Очень хочется стать частью истории самобытного клуба. Думаю, руководству песчанокопцев по силам повторить путь, пройденный южным соседом — футбольным клубом «Краснодар», — сказал Кулик.
- 20 января 2020
-
21:20
-
21:13
-
20:58
-
20:50
-
20:33
-
20:18
-
20:14
-
20:03
-
19:50
-
19:40
-
19:32
-
19:24
-
19:13
-
19:02
-
18:55
-
18:50
-
18:31
-
18:30
-
18:08
-
17:53
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:17
-
17:14
-
17:10
-
16:47
-
16:38
-
16:24
-
16:10
-
15:59
-
15:38
-
15:18
-
15:11
-
14:56