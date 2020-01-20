«Чайка» объявила о переходе хавбека «Тамбова» Кулика

Полузащитник «Тамбова» Владислав Кулик перешёл в «Чайку», сообщает официальный сайт клуба, представляющего село Песчанокопское Ростовской области.

Футболист достался «Чайке» бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

«В «Тамбове» у меня было маловато игровой практики. У каждого футболиста есть определённые амбиции, хочется играть в футбол и доказывать свою состоятельность. Поэтому, когда Магомед Мусаевич Адиев принял «Чайку» и выразил желание вновь сотрудничать со мной, я согласился на приглашение тренера, с которым давно знаком, знаю его методы работы. Мне по душе его видение футбола, которое, к слову, кардинально отличается от видения тренерского штаба «Тамбова». Удовольствие ведь хочется получать не только от игры, но и от творческого процесса, работы с хорошим специалистом.



«Чайка» заслуживает того, чтобы завоевать путёвку в Премьер-Лигу. Очень хочется стать частью истории самобытного клуба. Думаю, руководству песчанокопцев по силам повторить путь, пройденный южным соседом — футбольным клубом «Краснодар», — сказал Кулик.