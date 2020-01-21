Воспитанник «Спартака» Прудников проходит просмотр в казахстанском клубе «Кайсар»

Экс-форвард московского «Спартака» Александр Прудников проходит просмотр в казахстанском клубе «Кайсар», сообщается на официальном сайте команды.
30-летний футболист уже прибыл на сборы клуба в Турции и приступил к тренировкам с командой.
Прудников на сборах ФК «Кайсар»
Фото: Официальный сайт ФК «Кайсар»
Фото можно посмотреть на официальном сайте «Кайсар».
Прудников, последним клубом которого был белорусский «Витебск», успел поиграть в Российской Премьер-Лиге в таких командах как «Спартак», «Анжи», «Оренбург», «Томь», «Кубань», «Динамо», «Амкар», «Алания», а также армянский «Алашкерт».
Всего за карьеру он провёл 249 матчей, в которых отметился 34 забитыми мячами и 21 результативной передачей. По версии Transfermarkt.de его трансферная стоимость, на данный момент, оценивается в € 200 тыс.
«Кайсар», набрав 42 очка в 33 матчах, занимает 6-е место в Казахстанской Премьер-Лиге.
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