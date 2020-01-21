Крал: если скауты «Ньюкасла» наблюдают за мной — пусть

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию СМИ о том, что им интересуются клубы английской Премьер-лиги.
«Читал эти новости, но агент мне ничего не говорил. А у меня хороший агент, он всё сообщает! Как только появляется предложение, тут же звонит мне. В этот раз не набирал. Значит, и говорить пока не о чем. Если скауты «Ньюкасла» наблюдают за мной — пусть. Думаю, на этом уровне селекционеры больших клубов наблюдают за кучей футболистов. Это ещё ничего не значит», — приводит слова Крала «Спорт-экспресс».
Крал перешёл в «Спартак» из «Славии» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 21-летний чешский хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.
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