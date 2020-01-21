Цорн прибыл на сбор «Спартака» в ОАЭ

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прибыл на сбор команды в Объединённых Арабских Эмиратах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



Функционер присутствует на сегодняшней тренировке красно-белых.

В Абу-Даби проходит первый зимний сбор «Спартака». Красно-белые будут работать в режиме двухразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле, утром и вечером.



«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.