Левандовски: мы с Мюллером отлично дополняем друг друга

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде мюнхенского клуба Томасе Мюллере.

«Мне легче, когда Томас рядом. Он мне очень сильно помогает, и мы отлично дополняем друг друга. Томас всегда движется к воротам соперника с большой скоростью.



Когда он играет, у нас всегда на одного игрока в штрафной становится больше, а у меня больше пространства и против меня играет меньше игроков. Может быть, мы будем чаще играть вместе», — приводит слова Левандовски Goal со ссылкой на Sport Bild.

Роберт Левандовски принял участие в 18 матчах чемпионата Германии в этом сезоне. Нападающий сборной Польши забил 20 голов и стал автором 2 результативных передач. Томас Мюллер за такое же количество матчей стал автором 3 забитых мячей и записал на свой счёт 12 голевых пасов.