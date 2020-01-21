Тиль: Жиго после тренировки выжал носки почти мне на голову. Они воняли, как камамбер

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль объяснил, почему сравнил своего партнёра по команде – защитника Самуэля Жиго – с французским сыром.



«Почему я назвал Жиго камамбером? Ну, мы прикалывались. Была тренировка на физику, после неё Жиго снял ботинки и выжал свои носки практически мне на голову. Они воняли ужасно — как камамбер, ха-ха. Вот я так его и назвал», — приводит слова Тиля Sport24.



В настоящее время в Абу-Даби проходит первый зимний сбор «Спартака». Красно-белые работают в режиме двухразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле, утром и вечером.



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после зимнего перерыва команда сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 февраля.

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