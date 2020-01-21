«Спартак» подтвердил уход Джано

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Джано Ананидзе.
Контракт между красно-белыми и 27-летним грузинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Мы желаем Джано крепкого здоровья и успехов!» — говорится в сообщении клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщил о расторжении контракта между Джано и «Спартаком».
Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 года. За время в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. С красно-белыми хавбек завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
В нынешней кампании Джано принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.
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