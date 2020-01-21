Сульшер прокомментировал слова Невилла о руководстве «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не стал отвечать на слова экс-игрока «красных дьяволов» Гари Невилла относительно руководства английского клуба.

Напомним, бывший защитник и капитан манкунианцев Гари Невилл выразил удивление, почему владельцы клуба не уволили руководство, которое, по мнению англичанина, не справляется со своими обязанностями.

«Сейчас мы проиграли «Ливерпулю» — команде, которую вы все называете фантастической. Но стоит отметить, что мы оставались в игре до самого конца. Да, определённо мы разочарованы поражением, мы не хотим отставать от них в чемпионате, но мы видим признаки того, что мы идём в верном направлении.

Сейчас не время говорить о трансферной политике нашего клуба. Мы готовимся к матчу с «Бернли». Мы думаем о том, как сделать состав и клуб ещё лучше, но сейчас не время обсуждать Гари и эти темы», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.