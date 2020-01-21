Чичарито перешёл из «Севильи» в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Хавьера Эрнандеса в «Лос-Анджелес Гэлакси». Срок действия соглашения 31-летнего мексиканского футболиста с клубом MLS не сообщается.
«Севилья» хотела бы поблагодарить Чичарито за его выступления в клубе и пожелать ему удачи на новом этапе его карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Севильи».
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой зарплата Эрнандеса будет превышать € 6,5 млн в год, которые в прошлом сезоне в «Лос-Анджелес Гэлакси» получал Златан Ибрагимович. Таким образом, мексиканец должен стать самым высокооплачиваемым игроком в MLS.
Эрнандес, известный также как Чичарито, перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Вест Хэм Юнайтед» за € 7,75 млн. В испанском клубе в 17 матчах во всех соревнованиях на счету мексиканского футболиста четыре забитых мяча.
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