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Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ

Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ
Футбол 0

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта Российской Федерации.

«В соответствий с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Матыцина Олега Васильевича министром спорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится на официальном сайте президента России.

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавлял Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после послания президента Федеральному собранию. В том числе пост министра спорта покинул Павел Колобков.

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