Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта Российской Федерации.
«В соответствий с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Матыцина Олега Васильевича министром спорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится на официальном сайте президента России.
Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавлял Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после послания президента Федеральному собранию. В том числе пост министра спорта покинул Павел Колобков.
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