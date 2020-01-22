«Арсенал» ведёт переговоры по трансферу украинского защитника Матвиенко
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николаю Матвиенко, утверждает «Команда №1».
По данным источника, клубы в данный момент ведут переговоры по трансферу футболиста в январе. Ранее сообщалось, что украинец входит в сферу интересов «Манчестер Сити», в котором прежде работал нынешний главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
23-летний Матвиенко является воспитанником «Шахтёра». В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Украины (в 13 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2021 года.
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