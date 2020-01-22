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«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в 1/2 финала Кубка Италии

«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в 1/2 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» принимал римский «Лацио». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забил уже на 2-й минуте встречи — его автором стал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. На 10-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота неаполитанской команды, однако форвард «Лацио» Чиро Иммобиле не сумел реализовать 11-метровый удар. На 19-й минуте с поля был удалён защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай, а через 6 минут прямую красную карточку получил полузащитник «Лацио» Лукас Лейва.

Таким образом, «Наполи» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Лацио» покинул турнир. В матче 1/2 финала Кубка Италии с победителем пары «Фиорентина» — «Интер».

Кубок Италии. 1/4 финала
21 января 2020, вторник. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Инсинье – 2'
Удаления: Хюсай – 19' / Лейва – 25'
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