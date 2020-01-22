«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в 1/2 финала Кубка Италии
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» принимал римский «Лацио». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забил уже на 2-й минуте встречи — его автором стал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. На 10-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота неаполитанской команды, однако форвард «Лацио» Чиро Иммобиле не сумел реализовать 11-метровый удар. На 19-й минуте с поля был удалён защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай, а через 6 минут прямую красную карточку получил полузащитник «Лацио» Лукас Лейва.
Таким образом, «Наполи» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Лацио» покинул турнир. В матче 1/2 финала Кубка Италии с победителем пары «Фиорентина» — «Интер».
Читайте также
- 22 января 2020
-
01:03
-
00:54
-
00:43
-
00:42
-
00:33
-
00:22
-
00:15
-
00:00
- 21 января 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:13
-
23:03
-
22:43
-
22:39
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
22:02
-
21:54
-
21:44
-
21:36
-
21:14
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:41
-
20:29
-
20:29
-
20:17
-
20:15
Партнерский контент