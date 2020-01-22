«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в 1/2 финала Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» принимал римский «Лацио». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забил уже на 2-й минуте встречи — его автором стал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. На 10-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота неаполитанской команды, однако форвард «Лацио» Чиро Иммобиле не сумел реализовать 11-метровый удар. На 19-й минуте с поля был удалён защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай, а через 6 минут прямую красную карточку получил полузащитник «Лацио» Лукас Лейва.



Таким образом, «Наполи» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Лацио» покинул турнир. В матче 1/2 финала Кубка Италии с победителем пары «Фиорентина» — «Интер».