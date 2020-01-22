Аспиликуэта забил после углового. «Челси» повёл в матче с «Арсеналом» — 2:1

«Челси» вновь вышел вперёд в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Отличился защитник Сесар Аспиликуэта.



«Синие» быстро разыграли угловой, а затем последовал прострел к вратарской, где Аспиликуэта удачно подставил ногу, срезав мяч в ближний угол. Всё было очень быстро, Бернд Лено не успел среагировать. «Челси» во второй раз в матче повёл в счёте — 2:1.

Видео доступно на «Чемпионате».

В первой части сезона «Арсенал» встречался с «Челси» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершился победой «Челси» со счётом 2:1.



Лондонский «Челси» набрал в 23 матчах 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (29) — на 10-м месте.