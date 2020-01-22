«Барселона» хочет арендовать Родриго с правом выкупа

Испанская «Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Валенсии» Родриго Морено.
Интерес «Барсы» к игроку связан с травмой Луиса Суареса, выбывшего из-за повреждения до конца сезона. «Валенсия» просит за Морено €60 млн и настроена продать футболиста, однако «Барса» хочет договориться об аренде на полгода с последующим выкупом. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, агент Жорже Мендеш уже прибыл в Валенсию для проведения переговоров.
28-летний Родриго Морено родился в Бразилии, но в юном возрасте уехал в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года — игрок «Валенсии». В текущем розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 17 матчей и забил два мяча.
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