«Вулверхэмптон» готов выложить € 30 млн за игрока загребского «Динамо» Ольмо

Клуб английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» предлагает € 30 млн за талантливого 21-летнего полузащитника «Динамо» Загреб Даниэля Ольмо, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

В это январское трансферное окно клуб уже получал предложение по трансферу Ольмо от немецкого «РБ Лейпциг» в размере € 16 млн, которые готовы были предложить большую компенсацию агентам, но ответили на него отказом. Главным претендентом на игрока по-прежнему считается итальянский «Милан», в который и желает перейти сам игрок, однако россонери не готовы платить более € 20 млн за трансфер 21-летнего хавбека. Талант игрока очень ценит один из руководителей «Милана» соотечественник Звонимир Бобан, который лично заинтересован в переходе полузащитника.

«Динамо» хотело бы продать игрока уже сейчас, поэтому им необходимо будет выяснить, решит ли «Милан» сделать более щедрое предложение в это трансферное окно, а также удастся ли им удовлетворить запросы агентов.

Даниэль Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учётом квалификационного раунда.