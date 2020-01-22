Экс-игрок «Зенита»: Зеленский — слуга народа. Хватит уже старых, которые только грабили
Главный тренер солигорского «Шахтёра» Юрий Вернидуб, который в бытность футболистом выступал за петербургский «Зенит», поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
«Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный. Но он старается всё правильно распределить, помочь людям. Он действительно слуга народа. Столько фейков не нужных вокруг него, хотя он должен был быть готов к этому, когда шёл на такой пост.
Хватит уже вот этих старых, которые по 20 лет у власти, ничего не делали, а только грабили страну. Надеюсь, при Зеленском этого не будет», – сказал Вернидуб в интервью YouTube-каналу «ЧестнОК».
Ранее Вернидуб тренировал луганскую «Зарю», с которой стал бронзовым призёром чемпионата Украины.
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