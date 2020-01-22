«Рубин» объявил о переходе швейцарского хавбека Йевтича
Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе швейцарского полузащитника познаньского «Леха» Дарко Йевтича.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с российским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».
Йевтич перешёл в «Лех» в январе 2015 года из «Базеля». Сумма трансфера составила € 350 тыс. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Польши (16 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (один — с пенальти), а также получил одну жёлтую карточку. Ранее он также играл за «Ваккер». Сыграл 10 матчей за молодёжную сборную Швейцарии U21 и забил пять голов.
«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого
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