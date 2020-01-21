«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого
«Рубин» обыграл гданьскую «Лехию» в товарищеском матче. Это была дебютная игра для нового главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Встреча состоялась в Анталье (Турция). Единственный гол в матче забил Вячеслав Подберёзкин, поразив ворота соперника на третьей минуте товарищеской игры.
«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, располагается в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в рамках 20-го тура чемпионата России казанский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Тамбовом». Встреча состоится на стадионе «Спартак» в 14:00 по мск.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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